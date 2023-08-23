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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية لقرية الزهراء بمركز بلطيم.. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الزهراء بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان  خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجرى تنفيذ القافلة تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، من خلال 11 عيادة متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن.

و استفاد من خدمات العيادات 1100 مواطن خلال اليومين، فضلاً عن إجراء 162 تحليلاً طبياً مابين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 39 صورة أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ554 مواطناً.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، جرى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 69 مواطناً خلال القافلة.

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الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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