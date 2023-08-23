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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط منشآت طبية خاصة غير مرخصة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ بالتعاون مع هيئة الدواء بكفر الشيخ بضبط بعض مخالفات التراخيص ومخالفات دوائية في بعض مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الصحة لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة وتماشيًا مع خطة الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحية، بناءً على  توجيهات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.
 

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وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، من خلال المرور على 29 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها، برئاسة الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور تامر حجازي، وحررت الحملة 11 محضرًا «إثبات حالة» بمخالفات عديدة، تنوعت ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة تخصص، وحيازة أدوية بالعيادات ومراكز العلاج الطبيعي، ونفذت الحملة قراري غلق صادرين بحق منشآت تُدار دون ترخيص، كما أصدرت الحملة 6 إنذارات لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها لبعض المنشآت الخاصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وكيل الوزارة، على أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت  مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.

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