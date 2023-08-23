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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج القيادي ريحانة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

واصلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات البرنامج القيادي "ريحانة" لتدريب الفتيات، برعاية قرينة رئيس الجمهورية.

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 تقام فعاليات البرنامج بمراكز شباب المحافظة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 أغسطس، والذي تنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة (الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين).

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية البرنامج القيادي «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وأضاف: تضمنت الفعاليات اليوم بمركز شباب مدينة بلطيم بمشاركة 70 فتاة من عضوات مراكز شباب إدارتي بلطيم، وبرج البرلس تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، وأيضاً التعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة.

والجدير بالذكر أن برنامج ريحانة يناقش عددا من المحاور المهمة التي تخص الفتاة منها (الإتيكيت_التغذية السليمة_القيادة النسوية_الجوانب الصحية للفتيات_ريادة الأعمال_الحقوق القانونية_الرياضة_المشاركة في الحياة السياسية) وغيرها من المحاور المهمة.
 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الإدارة المركزية لتنمية النشء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رعاية الموهوبين

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