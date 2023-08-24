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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية في التأهيل الرياضي بـ كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية في التأهيل الرياضي للأخصائيين الرياضيين والمدربين بالمنشآت الرياضية ومدربي مراكز اللياقة البدنية وخريجي كلية التربية الرياضية، بقاعة التعليم المدني بالمديرية من خلال إدارة الأداء الرياضي، بمشاركة 50 إخصائياً رياضياً وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.
 

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ناقش الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، خلال محاضرته بالدورة التدريبية مفهوم التأهيل الرياضي ومراحل تكوين البرنامج التأهيلي وأهداف البرنامج، دور خريجي كليات التربية الرياضية من خلال العمل كإخصائي تأهيل بدني وحركي وأوضح عكاشة، أن البرنامج التأهيلي يختلف باختلاف نوع النشاط الرياضي والعضلات العاملة في النشاط الرياضي الممارس وكذلك طبيعة ومكان الإصابة.
 

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية في مجال إصابات الملاعب والتأهيل وعلم النفس الرياضي وبرامج التغذية الرياضية وعلم الإدارة الرياضية ودور علم الحركة وكذلك البرامجية الترويحية ودعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية التي تؤهلهم لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضية على أسس علمية حديثة، مشيراً إلى التعاون المثمر بين المديرية وكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.
 

اختتمت الدورة التدريبية بتسليم المتدربين المشاركين من الإخصائيين الرياضيين شهادات إتمام الدورة التدريبية بإشراف وحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، الدورة التدريبية من تنظيم محمود سلطح وفريق إدارة الأداء الرياضي.

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