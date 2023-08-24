كفر الشيخ.. القرعة تختار 30 مواطنا ببلطيم وقلين للاستفادة بأراضي الوادي الجديد

أجرى مجلسا بلطيم وقلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد، كدفعة أولى، للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة، لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.



وأجرى مركز ومدينة بلطيم القرعة العلنية برئاسة اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، القرعة العلنية للمتقدمين للاستفادة من مشروع الوادي الجديد، لاختيار 10 متقدمين أساسيين، و 5 احتياطيين، بحضور المهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري بكفر الشيخ، وحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بالمحافظة.



وأسفرت القرعة عن اختيار 10 من المتقدين، عادل محمد الشربيني أبو زيد، ورمضان صابر عبد العزيز دخان، وإسلام عبد اللطيف إبراهيم أحمد، ورمضان نجاح القصبي أحمد، وإبراهيم السيد كامل عبد الحميد حنورة، محمود علي علي مهنا، وأحمد عادل إبراهيم حسن معوض، وبشير السيد حامد عامر، وهاني محمد محمد أحمد بليلة، وعبد الله فؤاد فرج عيد القاضي، كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين، أبو العزم عبد الغني أبو العزم، وأحمد كامل ممدوح عبد القادر، ومصطفى سمير شبل فرج السعيد، وغريب غريب محمد على السبيعي، ومنير مهدي محمد رحيم الدكروري.



كما شهد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، القرعة العلنية لاختيار 10 مستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد كمرحلة أولى، إضافة ل 5 مستفيدين كاحتياطيين، بحضور الدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمحافظة، والدكتور ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبدر بدران، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وأسفرت القرعة عن فوز أميرة أحمد على شلبي، وسالمه حلمي إبراهيم على، وأسماء محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الفتاح حسن قنديل، ومصطفى السعيد محمد سليمان، وبسمة إبراهيم أحمد، وسند عبد الفتاح عبده بدر، وصبحي السيد محمد عثمان، وأماني شعبان خليفة عبد العزيز نجم، ودنيا محمد يوسف، كما جرى اختيار 5 احتياطيين، عبد الله جمعه محمد يوسف شحات، وإبراهيم السيد إبراهيم النشرتاوى، وكريمة عبد الرازق محمد أبو حسين، وأشرف عبد الله إسماعيل العوني، وهيثم عبد الجليل السيد يونس العقدة.