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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تعلن أوائل مجموعات دوري مراكز الشباب في ختام الدور الأول

د عزت محروس
د عزت محروس

 

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات لدورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة، كما عقدت لجنة المسابقات اجتماعها لمناقشة تقارير مراقبى المباريات، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة فى ختام الدور الأول، الدورى أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق "كفر مجر" تصدر المجموعة الأولى برصيد "12" نقطة وفريق "شباس الشهداء" تصدر المجموعة الثانية برصيد "12" نقطة وكذلك فريق "روينة" تصدر المجموعة الثالثة برصيد "15" نقطة وتصدر فريق "الرملة" المجموعة الرابعة  برصيد "12" نقاط وقد عقدت لجنة المسابقات اجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات واستعرضت تقارير مراقبى المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة و نشرة وزارة الشباب والرياضة .

وتستقبل ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، فى العاشر من سبتمبر المقبل منافسات الدور الثاني من  الدورى، لتستمر فعالياته بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات و مصطفى الخطيب منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة.

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