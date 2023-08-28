أمريكا والصين تتفقان على إطلاق حوار جديد حول التجارة وقيود تصدير الرقائق

اجتمعت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو ووزير التجارة الصيني وانج ونتاو اليوم الاثنين، في بكين لبحث القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقد توصل الجانبان إلى اتفاق لإنشاء مجموعة عمل جديدة تغطي هذه القضايا، بالإضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على تصدير الرقائق شبه الموصلات.

وستضم المجموعة العمل مسؤولين حكوميين كبار وممثلين من القطاع الخاص، وستعقد اجتماعات مرتين في السنة، بدءً من الولايات المتحدة في أوائل عام 2024.

الخلفية

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا والأمن القومي، حيث فرضت واشنطن قيودًا على بيع رقائق متطورة إلى بكين، خشية استخدامها في مجالات مثل الحوسبة المتقدمة وصناعة الأسلحة.

وكانت شركات أمريكية رائدة في صناعة الرقائق، مثل نفيديا وإنتل وكوالكوم، قد حذرت من أضرار هذه القيود على مصالحها التجارية والابتكارية، وطالبت بإيقاف التصعيد في مجال الرقابة على التصدير.

وقد زار رئيس نفيديا جنسن هوانغ واشنطن مؤخرًا مع نظرائه من شركات أخرى لإبداء مخاوفهم لإدارة بايدن، التي تقول إن القيود ضرورية لحماية المصالح الأمريكية ومنع تقدم الجيش الصيني.

الأهداف

يهدف الحوار الجديد إلى تحسين التفاهم المتبادل بشأن سياسات التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والصين، والبحث عن فرص للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.

كما يهدف أيضًا إلى تبادل المعلومات حول آلية تطبيق قوانين التصدير للرقائق شبه الموصلات، والتعرف على التحديات والمخاوف التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويأمل الجانبان في أن يسهم الحوار في منع تصاعد التوترات وتعزيز الثقة والاستقرار في العلاقات الثنائية.