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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين بمسابقة نجوم علاء الدين في الكتابة الصحفية

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم الفائزين في مسابقة نجوم علاء الدين في الكتابة الصحفية والمقال الصحفي والتقديم التليفزيون، من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الأهرام ممثلة في مجلة علاء الدين، مساء اليوم، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وهنأ وزير الشباب والرياضة الفائزين والبالغ عددهم  ١٥ متسابقا، والمقرر نشر تلك الأعمال في المجلة والصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة كنوع من الدعم والتحفيز للفائزين.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المسابقة تهدف إلي تشجيع ودعم النشء والشباب الموهوب في مجالات الكتابة الصحفية والمقال الصحفي والتقديم التليفزيوني، مشيداً بالجهود المبذولة والمواهب المتميزة التي قدمها المشاركون في المسابقة.

أعرب "صبحي" عن فخره بالنشء والشباب الذين يثبتون قدرتهم على التفوق والتميز في مجالات الإعلام والصحافة، متمنياً لهم مستقبلًا مشرقاً ونجاحاً مستمراً في مجالاتهم المختارة.

كما أعطى الوزير أهمية كبيرة لتطوير النشء والشباب الموهوب ودعمهم في مجالات الإعلام والصحافة، وأكد على استمرار وزارة الشباب والرياضة في دعم مثل هذه المسابقات والفعاليات التي تساهم في تعزيز الابتكار والإبداع لدي الشباب والنشء، وفرصة للتعريف بالشباب الموهوب وتقدير جهودهم وتحفيزهم لمواصلة التطور والتفوق.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ توزيع جوائز المسابقة علي هامش اطلاق منتدى علاء الدين لقضايا الطفل بالتعاون مع المؤتمر الوطني للنشء، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين) في نسخته الثانية هذا العام لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالنشء ومشاكلهم ورفع توصيتهم لمتخذي القرار، بحضور  الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، الكاتبة سماح أبو بكر، حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، الكاتبة الصحفية ولاء يوسف، ومن وزارة الشباب والرياضة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية للموهوبين والمبدعين، والإعلامية داليا أشرف،

أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب التقديم التليفزيوني الشباب والرياضة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة الكاتب الصحفي الكاتبة سماح أبو بكر المؤتمر الوطني للنشء المؤتمر الوطني شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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