الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لتأدية الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لأداء امتحانات الأحياء لطلاب علمي علوم ، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب الشعبة الأدبية.

و يتوافد أيضا الان طلاب مدارس المتفوقين على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لأداء امتحان مادة “اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)”.

كما يتوافد الان طلاب مدارس المكفوفين على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لأداء امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".

وتشهد الآن جميع مداخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، عملية تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم

وتستهدف عملية تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، إلى محاولة ضبط أي وسائل غش قد يخفيها بعض الطلاب قبل تسريبها إلى لجان الامتحانات .

وكانت قد تلقت لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تعليمات مشددة من وزير التربية والتعليم ، توصي بضرورة دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومنذ انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يتمكن يوميًا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالات غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

وبعد ضبط الطلاب الغشاشين ، يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.