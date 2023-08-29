سفير مصر في فيينا: اهتمام إعلامي بتواجد الأهلي بالنمسا| فيديو

أكد محمد الملا، سفير مصر بالنمسا، أن هناك اهتمامًا إعلاميًا في النمسا بتواجد بعثة النادي الأهلي هناك في معسكر إعدادي للفريق.

وقال محمد الملا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، «الفترة الماضية شهدت اتصالات من محمود الخطيب قبل سفر البعثة، وبمجرد وصول الفريق للمطار كان هناك استقبال شعبي لبعثة الأهلي في فيينا».

وأضاف الجالية المصرية تُقدر هنا بـ30 ألفت، والجميع تحضَّر لاستقبال الفريق والذهاب إليه في التدريبات.

وأشار سفير القاهرة بفيينا إلى أن هناك اهتمامًا إعلاميًا بتواجد النادي الأهلي وبعثة الأهلي في النمسا.

ونوه السفير المصري بأن الأهلي سيخوض مباراة ودية في سلوفينيا ضمن معسكره الإعدادي.