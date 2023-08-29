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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عادل يكشف أسباب شكوى المقاولون العرب لـ النيجيري جون أوكلي

صدى البلد

كشف محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن أسباب شكوى المقاولون العرب لاعبه النيجيري جون أوكلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، «جون أوكلي لا يرد على اتصالاتنا، واللاعب يرتبط بتعاقد مع النادي لمدة موسم آخر».

وأضاف عادل أنه من المؤكد أن اللاعب يخبئ شيئا، كما أن وكيله هو الآخر لا يرد على اتصالات النادي.

وأشار عادل إلى أن اللاعب حصل على مستحقاته بشكل كامل بل إن اللاعب مديون بأموال للنادي، موضحًا أن «الجزء المتبقي له هو المشاركات والضرائب لم يتم خصمها منه حتى الآن وهي تُخصم في نهاية العام».

وأردف قائلًا: «سمعت أن النادي السويحلي الليبي ينهي إجراءات التعاقد مع اللاعب، والنادي تواصل معنا بالفعل من قبل للتعاقد مع اللاعب».

وحول الأحاديث عن صفقة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي والاستفادة المالية لنادي المقاولون العرب، قال عادل: «أنا أثق في قرار صلاح بشأن مستقبله وخطوته المقبلة.. عقلية صلاح عقلية احترافية ونحن مع صلاح فيما يخدم مصلحته».

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