نيابة الغردقة تقرر تسليم «شبل» لمالكه بعد استخدامه في عروض لجمهور الشواطئ

قررت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر تسليم «شبل» لمالكه بعد ضبطه ضمن عدد من الحيوانات والزواحف معروضة للجمهور بأحد شواطئ الغردقة. كما قررت إخلاء سبيل المتهم بحيازته بكفالة مالية، ونفّذ مسؤولو المحميات قرار النيابة.

كانت أجهزة المحميات بالبحر الأحمر شنّت حملة تفتيش مكونة من باحثي إدارة محميات البحر الأحمر والشؤون القانونية، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة وضبطت عددا من الزواحف والحيوانات المحظور استخدامها في العرض للجمهور بأحد شواطئ مدينة الغردقة، وتبين أن من بين المضبوطات شبل أسد وتمساح نيلى وثعبان، ويجري عرضها بدون ترخيص، وجرى التحفظ على المضبوطات.

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته باستهداف أحد الشواطئ الذي يستخدم الحيوانات المحظور والممنوع استخدامها أمام الجمهور بطريق الشيرتون بالغردقة، وأثناء المرور على الشاطئ جرى ضبط مجموعة من الأشخاص يعرضون بعض الحيوانات الممنوعة والمحظورة للجمهور.

وعلى الفور، جرى مصادرتها وتبين أنها تمساح نيلى، وقرد من نوع النسناس، وأسد صغير «شبل»، وثعبان من نوع الأصلة وجرت المصادرة وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المحضر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.