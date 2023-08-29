عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاتنبرج يخرج عن صمته: وضعوا العراقيل أمامي في طريقي لتطوير التحكيم المصري

صدى البلد

أكد الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه شعر في بداية مهمته بالصدمة من مستوى بعض الحكام وعدم درايتهم بقواعد تخص التحكيم الدولي.

وقال كلاتنبرج عبر قناة (الأهلي): "استبعدت بعض الحكام بسبب تكرار الأخطاء وحاولت توحيد المعايير، لكني فوجئت بعد رحيلي بأن هؤلاء الحكام عادوا يرتكبون الأخطاء نفسها بلا رادع".

وأضاف: "استقدمت حكاما عالميين لإدارة مباريات في مصر مثلما حدث في السعودية، وحاولت نقل الخبرات للتحكيم المصري، ومطالبة الحكام بعدم الرهبة من المباريات الكبيرة وعدم الاستماع لشكاوى رؤساء الأندية أو الجماهير".

وأوضح أن قراره تحليل أخطاء الحكام وبث محادثات غرفة تقنية الفيديو من أجل الشفافية في التعامل مع منظومة الكرة المصرية، والتأكيد أن التحكيم يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار إلى أن رحيله عن الاتحاد المصري كان بمحض إرادته وبعد دراسة لمدة أسابيع، بعدما شعر بأنه لم يتأقلم مع لجنة الحكام، لافتا إلى أن "هناك أمور لا أريد الحديث عنها، لكن البعض داخل لجنة الحكام رفض معاونتي".

وتابع: "فوجئت باستقالات أثناء عملي كرئيس للجنة، وأردت تطبيق مشروعي لتطوير التحكيم المصري وطلبت استقدام مساعدين لي، لكن الاتحاد المصري رفض، وبصراحة وجدت صعوبة في تفهم فلسفتي وشعرت بأن هناك من يضع العراقيل في طريقي، فقررت الرحيل".

وختم: "هناك حكام مصريين على مستوى عال، لكن تطوير التحكيم يجب أن يبدأ من الدرجات الأدنى وتثقيف وتدريب الحكام بأفضل صورة ممكنة، كما أن الدوري المصري بحاجة للدفع بحكام جدد".

التحكيم التحكيم الدولي التحكيم المصري الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري اخطاء الحكام الدوري المصر الدوري المصري الكرة المصرية بالاتحاد المصري لكرة القدم تطوير التحكيم حكام مصريين رئيس لجنة الحكام رؤساء الأندية رئيس لجنة لاتحاد المصري لكرة القدم مارك كلاتينبرج منظومة الكرة على مستوى حكام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

ترشيحاتنا

متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة؟.. علي جمعة: تحقق منه بـ7 علامات

كلاتنبرج يخرج عن صمته: وضعوا العراقيل أمامي في طريقي لتطوير التحكيم المصري

أخبار العالم| عطل يضرب موقع X .. مقاتلات إسرائيلية تهاجم مطار النيرب بسوريا .. زلزال بقوة 7.0 ريختر يضرب إندونيسيا .. اعتقال مسلح اغتال بروفيسور بحامعة نورث كارولينا

وصول أوراق أسئلة الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

متهم بمواقعة المريضات.. طبيب روض الفرج يكشف تفاصيل جرائمه مع 60 سيدة

فرصة ذهبية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ