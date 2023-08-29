خيتافي يفوز علي ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في الدوري الإسباني

حقق خيتافي فوزا ثمينا على ضيفه ديبورتيفو الافيس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل هدف خيتافي والمباراة الوحيد اللاعب بورخا مايورال في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.



الفوز رفع رصيد خيتافي الي 4 نقاط في المركز الحادي عشر، وكان قد تعادل في الجولة الاولي أمام برشلونة بدون اهداف، وخسر بالجولة الثانية أمام جيرونا بثلاثية نظيفة، بينما تجمد رصيد الافيس عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر، وكان خسر في الجولة الاولي أمام قادش بهدف نظيف، وحقق الفوز بالجولة الثانية على إشبيلية بنتيجة 4-3.



ويواجه خيتافي في الجولة الرابعة مضيفه ريال مدريد، بينما يلعب ديبورتيفو الافيس امام ضيفه فالنسيا يوم السبت القادم .