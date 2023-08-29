اليوم.. سنغافورة تستضيف المؤتمر الوزاري الرابع مع إفريقيا جنوب الصحراء

يعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الرابع بين سنغافورة وإفريقيا جنوب الصحراء، اليوم الثلاثاء؛ في خطوة تستهدف دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في قطاعات التصنيع والاستدامة.



وذكر بيان صادر عن حكومة سنغافورة/ أنه سيعقد بالتزامن مع المؤتمر الوزاري تحت شعار: "سنغافورة وإفريقيا: شركاء في الرقمنة والاستدامة"، منتدى الأعمال التجاري السادس بين إفريقيا وسنغافورة، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري.



وأوضح البيان أن المؤتمر الوزاري يركز على الرقمنة والتصنيع والاستدامة كمجالات محورية للتعاون بين القارة الإفريقية وسنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا، ومن خلال تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، يمكن للمنطقتين الاستفادة من مواطن قوتهما لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة.



وأكد البيان أن الشراكات تعزز تعميق الروابط الاقتصادية فضلاً عن الإسهام في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهار لجميع أصحاب المصلحة المعنيين فيما تركز الحكومة السنغافورية، على تعزيز النمو الخارجي للمؤسسات التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها والتجارة الدولية، على إفريقيا بوصفها مصدرا للأسواق الجديدة من خلال مبادرات، من قبيل اجتماع الخبراء الاستشاري الذي يعقد كل سنتين وزيارة التبادل الوزاري الرفيع المستوى لسنغافورة جنوب الصحراء الكبرى.



يشار إلى أن منتدى الأعمال التجارية بين إفريقيا وسنغافورة أطلق في عام 2010 وهو المنبر الرئيسي لتبادل الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار بين أفريقيا وآسيا.



على صعيد متصل، أكد بيان صادر عن حكومة جنوب إفريقيا مشاركة نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، كانديث ماشيجو دلاميني في المؤتمر الوزاري في سنغافورة، بينما تتمتع العلاقات الثنائية بعلاقات ودية ومثمرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1993 حيث وقع البلدان العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار ونقل المهارات والدفاع، كما يلتزم كلا البلدين التزاما مشتركا بتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، مما أدى إلى زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والدفاع.