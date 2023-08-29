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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من السيارة.. إطلالة كاجوال لـ هنا شيحة بأحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنان هنا شيحة، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت في لوك كاجوال، بإطلالة صباحية داخل سيارتها، وارتدت تي شيرت باللون الأبيض وبنطلون أسود مع نظارة شمسية.

وشاركت هنا شيحة في مسلسل "موجة حارة"، بطولة رانيا يوسف وإياد نصار وسيد رجب وخالد سليم وهالة فاخر،وإخراج محمد ياسين، عن رواية “منخفض الهند الموسمي” للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو و حوار مريم ناعوم.


 

مسرحية ميمو 

وتشارك الفنانة هنا شيحة الفنان أحمد حلمي في مسرحية "ميمو"، وذلك بمشاركة هنا الزاهد وحمدي الميرغنى وأحمد رزق ومحمد رضوان ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح بـ "ميمو"  بعد غياب أكثر من 20 عاما .

يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" للخروج بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

أحدث ظهور إطلالة كاجوال الفنانة هنا شيحة هنا شيحة مسرحية ميمو مسلسل موجه حارة

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