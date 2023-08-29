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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: الرئيس السيسى ضرب المثل والقدوة فى تكريم الشهداء والمصابين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها أن الشعب المصري يُكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار، بمثابة تعبير صادق وأمين عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.


ووجه “طنطاوى”، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، تحية قلبية لكل شهداء مصر الأبرار من صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا حياتهم فداءً لمصر وشعبها على ما قدموه من بطولات وتضحيات لتبقى مصر دولة آمنة ومستقرة.

وأعلن تأييده التام لتوجيه الرئيس السيسى بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، وتصديقه على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، إضافة إلى تصديق الرئيس السيسى على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.

وقال النائب خالد طنطاوى إن الرئيس السيسى ضرب المثل والقدوة فى التقدير والاحترام الكبيرين لكل شهدائنا الأبرار من رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ووجه تحية قلبية لكل أسر شهداء مصر الذين لم يترددوا لحظة فى تقديم أبنائهم بكل حب وإخلاص ووطنية لخدمة مصر داخل صفوف ومصنع الرجال داخل مؤسستى المسلحة والشرطة.

كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذي للصندوق. 

خالد طنطاوى مجلس النواب عبدالفتاح السيسي الشهداء شهداء مصر

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