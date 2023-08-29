تاليسكا يحسم الجدل حول مصيره مع النصر السعودي

حسم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر السعودي، الجدل حول مستقبله مع العالمي.



وكتب تاليسكا عبر منصة أكس "تويتر سابقا:" يا جمهور النصر، يا من تحبون هذا النادي، توقفوا عن دعم أخبار كاذبة".



وأضاف:" جددت حتى 2026، ولا يوجد سبب لترك النادي، لا أتفاوض مع أحد، ولا يوجد سبب للرحيل".



وتابع؛" أنا سعيد هنا، لا أريد الذهاب إلى أي مكان، لدي تاريخ جميل مع هذا النادي، عندما وصلت إلى النصر مررت بالعديد من الصعوبات والتحديات وأنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي".



وأختتم:" دعونا نركز على مباراة الفريق القادمة".



ويلتقي النصر مع الشباب، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.