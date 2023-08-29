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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب المحافظين بتنفيذ خطة الحكومة للاستعداد للعام الدراسى الجديد

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب اهمية القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد .


وأعلن " أمين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية فى تنفيذ خطة صيانة المبانى المدرسية وجاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المبانى التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.


وطالب النائب أشرف أمين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتنفيذ خطة الحكومة واستعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد مؤكداً أهمية قيام المحافظين بجولات ميدانية لتفقد الابنية والمدارس داخل نطاق محافظاتهم.


كما أشاد النائب أشرف أمين بجهود الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة فى مجالات إنتاج تدريبات ونماذج امتحانات وإتاحتها للطلاب إلكترونيًا، تساعد الطلاب فى فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة وإعداد بنوك أسئلة.


وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع سياسيات الحكومة فى تشجيع مستثمرى القطاع الخاص فى مجال التعليم والتعاون معهم لتقديم المحتوى التعليمى على المنصات التعليمية، وذلك فى إطار الخطة المستهدف منها توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والعائد على المجتمع المصرى والتى تمثلت فى تنفيذ ورش عمل خاصة مع عدد من الشركات والاستعانة بملامح الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتواصل التى تم البدء فيها عام 2019، وكذا قيام "قنوات مدرستنا" بإنتاج مجموعة من البرامج الحوارية وبرامج الأطفال والمواد التعليمية المتميزة فى إطار الخطة العامة لتوصيل المعلومات للطلاب وزيادة الفهم والتحصيل، وإنتاج مواد دعائية تعرف المجتمع بمدارس (النيل المصرية الدولية – الرسمية الدولية IPS – المصرية اليابانية) مشيداً بحرص الحكومة على التوسع فى المدارس التكنولوجية من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية خاصة أن المدارس التكنولوجية أصبح لدى خريجها الفرص الحقيقية للالتحاق بفرص العمالة فى مصر بل وخارجها خاصة أن الفنى والتكنولوجي اصبح من اهم أنواع التعليم فى مصر بعد تطويره وتحديثه وربطه الحقيقى باحتياجات العمل داخل مصر وخارجه

أشرف أمين مجلس النواب مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم رضا حجازى

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