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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يفجر مفاجأة بشأن حضور بوتين جنازة بريجوجين

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن عدم إعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حضور جنازة قائد مجموعة فاجنر الخاصة الروسية يفجيني بريجوجين.

وقال بيسكوف للصحفيين، بأن الكرملين أن بوتين ليس لديه علم بترتيبات الجنازة مضيفاً أن هذه المسألة تخص العائلة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقتل بريجوجين  في حادث تحطم طائرة خاصة الأسبوع الماضي، بعد شهرين من إعلان تمرد فاجنر المسلح نظمته ضد قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد وتقدمت باتجاه موسكو قبل أن تتراجع وهي على بعد 200 كيلومتر من العاصمة.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريجوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها "محض أكذوبة".

الأسبوع الماضي إعلان الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتحدث باسم الكرملين

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