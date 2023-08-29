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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله عن أحمد فهمى فى سفاح الجيزة: خطوه جريئة جاءت متأخرة

صدى البلد

كتبت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها بفيسبوك ؛"خطوة جريئة جاءت متأخره قليلا ، حيث يتمرد احمد فهمي ولو لبعض الوقت علي تقديم اللون الكوميدي، مسلسل سفاح الجيزة الذي أخرجه هادي الباجوري، عرض منه حلقتين علي منصة شاهد،وهومن تأليف محمد صلاح  العزب وسيناريوانجي ابو السعود وكما هو معروف فالقصه ماخوذه بتصرف عن حكايه حقيقه لسفاح الجيزه الذي اكتشفنا انه وللغرابه والدهشه لايزال علي قيد الحياه، رغم احكام الاعدام التي حصل عليها! ".

وأضافت :"طبعا صعب  اطلاق أحكام نهائيه علي مسلسل بعد مشاهدة حلقتين فقط، ولكن هناك ملاحظات مبدئيه  علي مثل هذا النوع من الاعمال الفنيه التي تقوم علي رصد جرائم سفاح متسلسل اي ارتكب عدة جرائم بنفس الاسلوب، تلك الاعمال  غالبا ماتلجأ لدراسات نغسيه عن سلوك القاتل ، فلكل سفاح هاجس ما يدفعه للقتل ونادر ان تجد شخص يقتل بشكل عشوائي الا لو كان للسرقه او الانتقام،وهناك سفاح يتعقب النساء لعقده تؤرقه ، وهناك من بحترف الاعتداء الجنسي علي الاطفال ثم قتلهم الخ ".

وتابعت:" لكن  سفاح المسلسل لم يظهر سببا يدفعه للقتل ، ولم استوعب لماذا قتل عمته العجوز؟ التي تعامله برقه  وتثق فيه؟ هل لإنها اختلفت مع امه ؟؟ ولو كان هذا هو السبب فعليه ان يقتل  كثير من الاشخاص الذين تتشاجر  معهم امه سليطه اللسان  وبالمناسبه لعبت دور الام باقتدار الفنانه حنان يوسف!  اتمني ان تحمل الحلقات التاليه بعض المنطق الذي يفسر سلوك السفاح، ولو استمر اداء احمد فهمي علي نفس النمط من عدم الانفعال واللجوء للصوت الذي يقترب من الهمس يبقي الحكايه فيها مشكله ، فالذي يقتل بدم بارد لايفقد الانفعال المحسوب ، في بعض المواقف “.

وأشارت :" وتابع الممثل العبقري انتوني بيركينز في فيلم سايكو. لالفريد هيتشكوك، الذي كان يجمع في آن واحد بين نظره الجنون والغموض والبرود ، قبل ان ينقض علي فريسته ، في جميع الحالات كان اداؤه الصوتي مميزا لايدل علي نواياه ، علي اي الاحوال  سوف ننابع حلقات المسلسل باهتمام حتي النهايه.

احمد فهمي الفنانة حنان يوسف الناقدة ماجدة خير الله هادي الباجوري سفاح الجيزة محمد صلاح العزب مسلسل سفاح الجيزة

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