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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

aiBANK يوقع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء

صدى البلد

الشراكة بين «aiBANK» و «Visa» تؤكد على الرؤية المشتركة لتعزيز خيارات الدفع الرقمي وتحسين تجربة العملاء

 

أعلن اليوم aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa، الشركة العالمية الرائدة في توفير خدمات المدفوعات الإلكترونية. وبموجب هذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية الجديدة للعملاء بمختلف شرائحهم، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع جهود البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وتسريع عملية التحول الرقمي بالإضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية.

وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في aiBANK، وملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، وذلك بحضور تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في aiBANK، والأستاذ/ هشام عبد العال، نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم في aiBANK، وشريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع بالبنك، ومحمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية بالبنك، ومن جانب Visa  أيضاً أحمد القفاص، رئيس قطاع تطوير الأعمال.

وفي هذا السياق، صرحت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في aiBANK، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لتقديم تجربة مصرفية فريدة، تركيزًا على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وأهمية تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية باختلاف أنواعها. وأضافت أنه بالتعاون مع Visa، واحدة من أكبر وأكثر العلامات التجارية للدفع شهرة في العالم، سيتمكن البنك من توفير أفضل خدمة للعملاء في مصر واثناء تواجدهم خارج البلاد أيضاً، مستفيداً من شبكة Visa الدولية الضخمة للمدفوعات.

ومن جانبه قال شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK، أن هذا التعاون هو امتداد لباقة المنتجات والخدمات الفريدة التي يقدمها البنك في مجال خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذلك نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي في القطاع المصرفي المصري. وأكد ندا أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفي ضمن جهوده للتوسع في مصر، وذلك من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

ومن ناحية أخرى، قال محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في aiBANK، أن البنك يعكف على توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع شركاء مؤثرين، بالإضافة إلى تركيز جهود البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة وأكثر أماناَ ورفاهيةً لتمكين العملاء وتوفير الراحة لهم وذلك باعتبارهما من الركائز الأساسية.

ومن جانب آخر، أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة «Visa» في مصر سعادتها بالتعاون مع aiBANK لتقديم أحدث خدمات ومنتجات المدفوعات الرقمية للسوق المصري، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتضمن طرح المزيد من الحلول الجديدة التي تشمل الحلول التجارية المبتكرة، وخدمات المدفوعات المتنوعة وذلك عبر التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين ممن يشاركونها نفس الرؤية لتحسين تجربة العملاء. وشددت على التزام الشركة دعم aiBANK عن طريق تقديم الحلول الابتكارية الموثوقة والمميزات الاستثنائية من أجل إجراء مختلف معاملات الشراء بطريقة سهلة وآمنة.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب شراكة aiBANK مع InstaPay هذا العام، والتي مكنت العملاء من تحويل الأموال على الفور بين الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الرقمية باستخدام هواتفهم المحمولة، مما يؤكد التزام البنك بتعزيز حلول الدفع الرقمية وتعزيز مجتمع غير نقدي.

البنك التجاري aiBANK aiBANK خدمات المدفوعات visa التحول الرقمي

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