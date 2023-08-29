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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يلوح بعدم المشاركة في بطولة النخبة المحلية بسبب إرتباطات الموسم المقبل

صدى البلد

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا  طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

 وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد.

 قال الأهلي في خطابه: «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية.. خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة «الدوري الإفريقي لكرة القدم» بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية».

 

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