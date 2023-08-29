لأسترداد جثامين الشهداء.. أهالي فلسطين في وقفة إحتجاجية بمدينة طولكرم

نقلت وكالة سبوتنيك ، اليوم الاثلاثاء، عن مشاركة فلسطينيون في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بوقفة أمام مقر الصليب الأحمر، للمطالبة باسترداد جثامين فلسطينيين التي تحتجزهم قوات الأحتلال الإسرائيلي.

ورفع الأهالي في الوقفة صور أبنائهم الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات الأحتلال، في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، وسط هتافات تطالب بضرورة الإفراج عن جثامين أبنائهم وتسليمهم لدفنهم.

وصرح عصام عودة منسق "حملة استرداد جثامين الشهداء" لوكالة "سبوتنيك" أن أحتجاز جثامين الشهداء يخالف الأعراف والقوانين الدولية، وأن هذه الوقفة من أمام مقر الصليب الأحمر لنطالب بجثامين الشهداء، ونقول للعالم يكفي صمت، هناك شهداء محتجزون منذ قرابة 30 سنة، والعائلات الفلسطينية تعاني من هذا الأمر.

وبحسب بيان "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، فإن إسرائيل تحتجز 142 جثمان فلسطيني في الثلاجات، إضافة إلى نحو 256 فلسطيني في مقابر الأرقام و75 مفقوداً حسب سجلات الحملة الوطنية، ومن بين الجثامين المحتجزة 11 أسيرا فلسطيني توفوا داخل السجون الاسرائيلية، و14 طفلا لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، وامرأة واحدة تضاف إلى 4 نساء أخريات في مقابر الأرقام.