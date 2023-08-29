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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فوز أستاذ بـ هندسة كفر الشيخ بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

الدكتور سويلم شرشير
الدكتور سويلم شرشير

أعلنت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، فوز الدكتور سويلم شرشير، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 2023م.

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وأعرب الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، عن سعادته بحصول الدكتور سويلم شرير، على هذه الجائزة، في مجال العلوم الهندسية «تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة..أساليب وتطبيقات»، متمنياً له دوام التوفيق والرقي، وللكلية المزيد من من الجوائز الدولية لرفعة شأنها في المحافل العالمية.

يذكر أن الدكتور سويلم شرشير، من أبناء مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وله العديد من الأبحاث العلمية القيمة في مجال الهندسية الميكانيكية.

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