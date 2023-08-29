وزير الأوقاف يجدد التهنئة للمفتي بثقة الرئيس له.. صور

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد له لمدة عام، متمنيًا له ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.

وأعرب وزير الأوقاف، عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية لمعالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م بدار الإفتاء المصرية.

وقد ناقش معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع فضيلة أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.

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