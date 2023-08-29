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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الحج والعمرة" توقع مذكرة تفاهم مع وادي طیبة

صدى البلد

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع شركة وادي طیبة المحدودة التابعة لجامعة طيبة، والمتخصصة في جانب البحث والتطویر والابتكار في التقنیات الناشئة، وذلك لتعزیز التعاون المشترك في عدة مجالات.

ومثّل وزارة الحج والعمرة في التوقیع، وكیل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرین الدكتور محمد بن علي باطوق، في حین مثل شركة وادي طیبة الرئیس التنفیذي الدكتور جابر بن فرج المطیري.

وتھدف المذكرة إلى تفعیل دور الشراكة الإستراتيجية واستثمار الإمكانات والخبرات ضمن إطار عام للأعمال والأنشطة والمھام المشتركة في المجالات المتعلقة بالحجاج والمعتمرین، وتنفیذ مبادرات البحث والتطویر والابتكار الرامیة لتعزیز دور التقنیات الناشئة في قطاع الحج والعمرة والاستفادة القصوى من إمكاناتھا في خدمة الحجاج والمعتمرین.

كما حددت المذكرة مجالات التعاون في الدراسات والأنشطة التقنیة والتطویریة في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي من خلال التنسیق والتكامل بین الطرفين في تبادل البیانات والدراسات والمعلومات والخبرات بما یعزز تسھیل وتسریع تبني التقنیة في قطاع الحج والعمرة مع الالتزام بحقوق الملكیة الفكریة والأدبیة الخاصة.

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