زعيم كوريا الشمالية وابنته يتفقدان القوات البحرية..شاهد

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، زار مقر البحرية مع ابنته ودعا إلى تعزيز القوات البحرية، مؤكدا أن مياه البلاد مليئة "بخطر حرب نووية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت اليوم، كيم جونج أون إلي جانب ابنته، وهو يتفقد القوات البحرية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، انتقد كيم التعاون الثلاثي بين "زعماء العصابات" وهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الذين يجرون تدريبات بحرية مشتركة.

وأجروا مناورات في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الهدف الرئيسي هو تحسين قدرتهم على اكتشاف وتتبع الأهداف وتبادل المعلومات في حالة حدوث استفزاز من قبل بيونج يانج.

وستستمر مناورات "درع الحرية أولتشي" حتى 31 أغسطس وستتضمن تدريبات للتعامل مع حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية. لكنها دائما تثير حفيظة بيونج يانج. وتم تحديد موعد التدريبات على الرغم من المخاوف من أن كوريا الشمالية قد تطلق ما تسميه صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال كيم في خطاب ألقاه بمناسبة يوم البحرية في البلاد، إن المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية أصبحت غير مستقرة "مع خطر نشوب حرب نووية" بسبب الأعمال العدائية التي تقودها الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.