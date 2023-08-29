إسرائيل توافق على تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين

وافقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على تمديد تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد وافقت الحكومة على خفض شامل بنسبة 0.06% في الوزارات الحكومية، من أجل السماح لوزارتي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بمواصلة العمل حتى نهاية العام 2023.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إجراء استفتاء وزاري عاجل على اقتطاع عشرات الملايين من الشواكل من ميزانية الوزارات لتقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين.

وأمس الاثنين، هاجم وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب قراره تمديد التأمين الطبي لـ 14 ألف لاجئ من أوكرانيا على حساب ميزانية وزارة الصحة.

وحذر أربيل من أن أي تخفيض آخر في موازنة الوزارة سيؤدي إلى توقف برامج الوزارة وإلحاق "أضرار جسيمة" بالخدمات الأساسية للمواطنين الإسرائيليين.