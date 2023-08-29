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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اللجنة النقابية تكرم المتفوقين من طلاب المعاهد الأزهرية في دمياط

تكريم أوائل الثانوية
تكريم أوائل الثانوية الأزهرية في دمياط

احتفلت اليوم، اللجنة النقابية للعاملين بالمعاهد الأزهرية في منطقة دمياط الأزهرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بتكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من أبناء العاملين بمعاهد دمياط الأزهرية.

حضر الحفل، الشيخ وسيم متولي خليل، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم بتلاوة قرآنية عطرة للطالب محمد ياسر المتبولي.

وألقى كلمة النقابة، وسيم الفيومي، رئيس اللجنة الثقافية والنائب الأول لرئيس اللجنة النقابية، والذي تحدث عن اللجنة الثقافية ودورها في تكريم المتفوقين والمسابقات المختلفة.

كما ألقى الدكتور أحمد لطفي علام، مدير عام منطقة دمياط الأزهرية، كلمة وجه فيها الشكر للجنة النقابية وثمن جهودها، أعقبها كلمة للأستاذ خالد عبد الفتاح رئيس اللجنة النقابية.

كما ألقى الدكتور مجدي قراميط، مدير التعليم الثانوي بمنطقة دمياط الأزهرية، كلمته واذي أثنى فيها على اجتهاد طلاب المعاهد الأزهرية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وألقى الشيخ وسيم متولي، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية وأمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كلمة وجه الشكر فيها لجميع أعضاء النقابة وحياهم على ما بذلوه من جهد.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على المتفوقين من أبناء العاملين بمعاهد دمياط الأزهرية وتكريم المنصة والقيادات.

وقدم الحفل هشام لبيب سلامة عميد معهد دمياط الإبتدائي النموذجي .

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دمياط الأزهر أوائل دمياط الأزهرية تكريم المتفوقين

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