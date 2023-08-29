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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان تعيد إعمار المنازل بقرية الحبون في مركز سنورس بالفيوم

بعض منازل جمعية الاورمان
بعض منازل جمعية الاورمان بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان الانتهاء من اعادة تأهيل عدد (٨) منازل فى قرية الحبون مركز سنورس بمحافظة الفيوم، تحت إشراف ودعم مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بقيادة حمدية محمد شعبان.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة.

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، ان اعمار المنازل شمل تسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك لجميع المنازل بهدف تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم .

وأضاف شعبان ان مشروع اغاثة وتنمية وتطوير القرى الاكثر احتياجا أطلقته الاورمان قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه فى هذه القرى وان الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الان ويتجاوز عددها 850قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

يذكر أن جمعية الأورمان قامت منذ بدء العمل إلى الآن إعادة إعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات لـ4059 منزل بمحافظات الجمهورية المختلفة.

 

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور

 

 

 

الفيوم اخبار الفيوم قرية الحبون مركز سنورس محافظ الفيوم جمعية الاورمان “حياة كريمة

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