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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، وخطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، ومشروعات الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، والمهندس حسام الدين حسن مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة، وعدد من مهندسي المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري. 

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، عدداً من المشروعات الحيوية التي تحتاج إلى تكثيف معدلات العمل بها، لإنهائها في أسرع وقت، مثل استكمال طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كم، وطريق يوسف الصديق وادي الريان بطول 40 كم، نظراً لكثافة الحركة السياحية عليهما خلال الموسم السياحي الشتوي، وكذا أعمال تطوير منطقة كمين أوشيم بطريق القاهرة/ الفيوم، وأعمال توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية.

 

فيما استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال أعمال الرصف بالجزء المتبقي من طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون بطول 6 كم، والجزء المتبقي من طريق يوسف الصديق وادي الريان بطول 6 كم، يوم السبت القادم، فيما يجري حالياً إتمام الأعمال التكميلية، وعمل خرسانة ميول لضبط المناسيب، وضبط المداخل والمخارج، بمنطقة كمين كوم أوشيم، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع، تمهيداً لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة.

 

وأضاف، أنه يجري أيضاً التجهيز لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة بمنطقة كمين بركات، بطريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، ورش طبقة الأساس بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم بطول 4 كم، كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الطبقة النهائية للجزء المتبقي من طريق الجناين بأبشواي بطول 400 متر فقط، وعمل الطبقة الرابطة لطريق العجميين/ أبشواي، والتجهيز للبدء في إنشاء طريق المصرف القاطع بطول 7 كم والذي سيربط طريق الشواشنة/ أبشواي، عند قرية النجار، بطريق المشرك/ سالم جاد، بمركز يوسف الصديق.

 

 

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محافظ الفيوم لشباب المتطوعين: القيادة السياسية معنية جدا بالحلول الجذرية لمشاكل المواطنين

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"والخطة الاستثمارية

 

 

 

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