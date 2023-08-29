الأهلي يجدد عقد دونجو كمارا لاعبة اليد لمدة موسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد السنغالية دونجو كمارا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن كمارا وقعت على عقود التجديد للنادي لمدة موسم جديد، وأن استمرارها يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات الإفريقية والمحلية.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن اللاعبة تعتبر من العناصر الأساسية بالفريق، وكانت صاحبة بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت خلال الموسم الماضي.

وأكد أن النادي ينتظر الكثير من اللاعبة في الفترة القادمة، خاصة أن فريق سيدات اليد يدخل في العديد من المنافسات على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية.

