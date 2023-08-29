اعتداءات على العشرات من الشرطة البريطانية جراء أعمال عنف خلال كرنفال بلندن

تعرض 75 رجل شرطة من الذين يقومون بدوريات في الشوارع خلال كرنفال نوتينغ هيل بالعاصمة البريطانية للهجوم والاعتداء.

وأعلن اتحاد شرطة لندن إن 6 منهم تعرضوا للعض وواحد للاعتداء وتخلل كرنفال نوتينغ هيل مرة أخرى أعمال عنف خطيرة وهجمات على ضباط الشرطة.



وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنه خلال يومي الكرنفال تم اعتقال 275 شخصا بتهم مختلفة، بما في ذلك حيازة أسلحة ومخدرات واعتداء على ضباط الشرطة وجرائم وفقا لما نشرته "روسيا اليوم"

ويقام الكرنفال الكاريبي السنوي يوم الاثنين الأخير من شهر أغسطس ويوم الأحد الذي يسبقه يقام في نوتنغ هيل بلندن منذ عام 1966.

ويقوم بتنظيمه عادة ويشارك فيه بشكل رئيسي السكان الذين قدموا من منطقة الكاريبي وبدأوا في الاستقرار في غرب لندن بعد الخمسينيات من القرن الماضي. في السنوات الأخيرة، يزور الكرنفال عادة حوالي مليون ضيف.