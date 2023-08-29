رغم اعتراض نتنياهو.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي كبار المسئولين في إدارة بايدن

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بمسؤولين كبار في إدارة بايدن، على الرغم من إصدار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات تمنع لقاء الوزراء بمسؤولين حكوميين أميركيين حتى تتم دعوته إلى البيت الأبيض.

وبحسب القناة السابعة العبرية فأنه من المنتظر أن يلتقي جالانت بنائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف وكذلك مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نفى مكتب جالانت أنه كان من المتوقع أن يلتقي بمسؤولين حكوميين كبار.

وكان جالانت قد التقى الليلة الماضية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد جالانت للأمين العام للأمم المتحدة أن "احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد في أعقاب الانتهاك الصارخ لسيادة إسرائيل من قبل لبنان".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لجوتيريش، إن "إيران تدفع حزب الله للتحرك عسكريا ما يزيد فرص التصعيد"، على حد قوله.

وتوجه جالانت، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة لمؤسسات يهودية تدعم الجيش الإسرائيلي. وقد أصدر نتنياهو تعليمات إلى جالانت يمنعه من لقاء أي مسؤول أميركي رسمياً، احتجاجاً على امتناع البيت الأبيض عن دعوته.