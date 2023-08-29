عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم اعتراض نتنياهو.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي كبار المسئولين في إدارة بايدن

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بمسؤولين كبار في إدارة بايدن، على الرغم من إصدار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات تمنع لقاء الوزراء بمسؤولين حكوميين أميركيين حتى تتم دعوته إلى البيت الأبيض.

وبحسب القناة السابعة العبرية فأنه من المنتظر أن يلتقي جالانت بنائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف وكذلك مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نفى مكتب جالانت أنه كان من المتوقع أن يلتقي بمسؤولين حكوميين كبار.

وكان جالانت قد التقى الليلة الماضية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد جالانت للأمين العام للأمم المتحدة أن "احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد في أعقاب الانتهاك الصارخ لسيادة إسرائيل من قبل لبنان".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لجوتيريش، إن "إيران تدفع حزب الله للتحرك عسكريا ما يزيد فرص التصعيد"، على حد قوله.

وتوجه جالانت، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة لمؤسسات يهودية تدعم الجيش الإسرائيلي. وقد أصدر نتنياهو تعليمات إلى جالانت يمنعه من لقاء أي مسؤول أميركي رسمياً، احتجاجاً على امتناع البيت الأبيض عن دعوته.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مسؤولين كبار في إدارة بايدن بنيامين نتنياهو البيت الأبيض نائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف بريت ماكجورك الجيش الإسرائيلي أمريكا وإسرائيل بايدن ونتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ