كانوا عاوزين يطردوه.. غضب ركاب طائرة من طفل بسبب ملابسه.. ما القصة؟

شعر مسافرون على متن رحلة طيران بالغضب والانزعاج بعد أن صعد طفل على متن الطائرة وهو يرتدي ملابس غير تقليدية.

عادة، عندما يشعر المسافرون بالغضب تجاه طفل صغير على متن الطائرة، يكون ذلك بسبب البكاء أو الجري - وهو أمر لا يمكن مساعدته عادةً، ومع ذلك، تم مؤخرًا تداول مقطع فيديو يوضح سبب نشر الطفل الصغير الاستياء في جميع أنحاء الطائرة.

كان الأمر كله بسبب ملابس الطفل التي اعتقد الكثيرون أنها غير مناسبة للسفر الجوي.

كان الطفل الصغير يرتدي زيًا مغطى بالكامل بأضواء وامضة تتوهج في الظلام - ومما زاد الطين بلة أنها كانت رحلة ليلية.

غضب ركاب طائرة من طفل بسبب ملابسه

تم تحميل الفيديو على حساب Instagram Sarcasm Only، بالإضافة إلى التعليق عليه: “تخيل أنك على متن هذه الرحلة”، كان رد الفعل في التعليقات هائلاً، وقد أعجب أكثر من 347000 شخص بالمنشور.

تم نشره أيضًا على TikTok @malecastellonn، حيث حصد 1.6 مليون إعجاب. وأضاف حساب Instagram: “سأكون مريضا”، بينما في التعليقات انتقد معظم الناس الأهل بسبب اختيارهم للزي.