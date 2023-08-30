كواليس جديدة بشأن استدعاء رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس استدعاء رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية ومحمد هاني، إلى معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فيتوريا أكد أن هناك 11 لاعبًا مهددًا بالابتعاد عن أول مباراة في كأس أمم أفريقيا، وذلك حال تلقيهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا».

وأضاف حتحوت أنه على ضوء ذلك، هناك لاعبون لن يشاركوا في مباراة إثيوبيا خشية تلقيهم إنذارًا يحرمهم من أول مباراة في كأس أمم أفريقيا.

وشرح حتحوت أسباب استدعاء رباعي الأهلي، قائلًا: «لذلك كان قرار استدعاء محمد هاني بسبب أن عمر كمال عبد الواحد، الذي يشغل مكان الظهير الأيمن، حاصل على بطاقة صفراء ومهدد بالغياب عن أول مباراة بأمم أفريقيا، لذلك تم استدعاء محمد هاني كي يلعب مباراة إثيوبيا، لأن هناك نية لفيتوريا ألا يلعب عمر كمال عبد الواحد مباراة إثيوبيا».

وأردف حتحوت أنه بالنسبة لمروان عطية، فإن كلًا من حمدي فتحي وطارق حامد، اللذين يلعبان في مركز الوسط، كل واحد منهما مهدد بالغياب لامتلاكه بطاقة صفراء، فبالتالي لن يتم الاعتماد عليهما في مباراة إثيوبيا، لذا استدعاء مروان عطية ضرورة.

وتابع أنه بالنسبة لمحمد الشناوي، فهو الحارس الأول لمنتخب مصر ومباراة إثيوبيا صاحبة التصنيف الـ142 على العالم، فإن أي تعثر سواء بالخسارة أو التعادل سيفقد منتخب مصر نقاطًا كثيرة في التصنيف، لذا جاء استدعاء الشناوي.

ومضى يقول: «بالنسبة لمحمد عبد المنعم فإنه من ضمن اللاعبين الحاصلين على بطاقة صفراء، لذا لن يتم الاعتماد عليه في مباراة إثيوبيا، لكن فيتوريا سيحتاجه في مباراة تونس، خاصةً في ظل غياب أحمد حجازي للإصابة وعدم استدعاء ياسر إبراهيم، الذي تركه للأهلي، كما أن كلًا من حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام ليسا بالخبرة الكافية لمثل هذه المباريات».