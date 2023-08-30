عقب هجوم على مطار روسي.. إطلاق صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المقاطعات في البلاد للتحذير من هجمات جوية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت أوضحت الوزارة أنه تم دوي صافرات الإنذار في كل من تشيركاسي، كيرفوجراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، وتشرنيهيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع انفجارات وحريق جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام” أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

من جانبها، ذكرت الطوارئ الروسية أن 4 طائرات تعرضت لأضرار بعد هجوم بمسيرات على مطار بسكوف العسكري.