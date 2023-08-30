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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحديدي: إعفاء رباعي الأهلي من معسكر المنتخب لن يؤثر على المستوى الفني

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن أزمة المنتخب الوطني مع الأهلي بشأن اللاعبين الدوليين، كل طرف له الحق في التمسك باللاعبين، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن في اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لموعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إعفاء رباعي الأهلي من معسكر المنتخب لن يؤثر على المستوى الفني للفراعنة خلال المباريات القادمة خلال سبتمبر المقبل، وكولر يريد التمسك بالعناصر الدولية خلال معسكر الإعداد، ولكن مباراة اثيوبيا تعتبر بمثابة مواجهة ودية".

وأضاف: "لن ينتقد احد فيتوريا حال التعادل مع اثيوبيا، ومن الممكن إراحة لاعبي الأهلي خلال المعسكر المقبل، وتركهم يستعدوا جيدا لمواجهة السوبر الافريقي، وفي وقت سابق كان هناك لاعبين محترفين تغيب عن المنتخب الوطني، وكانت فرصة جيدة للدفع بعناصر آخرى وتجربتها في المباراتين، وفيتوريا قادر على اللعب بدون عبدالمنعم وهاني والشناوي ومروان عطية نظرا لتوافر لاعبين كثيرين في نفس مراكزهم".

وواصل: "هناك تقارب وتوافق سيحدث بنسبة كبيرة بين الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر، وامكانية خوض لاعبين 90 مباراة في موسم واحد هو نوع من الجنون بكل تأكيد".

وزاد: "هناك لاعبين في أوروبا تعرضت للإصابات بسبب شكل الموسم الماضي، والضغط الهائل بسبب إقامة كأس العالم في منتصف الموسم، والاعلام الاسباني أشاد بخوض بيدري 60 مباراة في موسم واحد، لكن هنا لاعبين في مصر تخوض مباريات أكثر منه، واللاعبين المصريين سيشعرون بمعاناة كبيرة في الفترة القادمة بسبب ضغط المباريات والبطولات".

وأكمل: "معسكر الأهلي جيد، والمعسكرات الخارجية اصبحت ظاهرة عالمية ولها مكاسب نفسية للاعبين، وبالتأكيد سيظهر الأهلي بشكل جيد أمام اتحاد العاصمة، والفريق ختم الموسم الماضي بشكل جيد، والفريق الاحمر حالته الفنية جيدة بعد الحصول على راحة، كما تم تدعيم الفريق بصفقتين امام عاشور ورضا سليم".

وأضاف: "جماهير الزمالك عليها أن تُدرك الوضع الراهن، والأمور صعبة على الفريق وكذلك الإدارة، وتأخير انطلاق فترة الاعداد بسبب المشاركة في البطولة العربية، والفريق محظوظ بقرعة الكونفدرالية التي جاءت بفريق سهل من جيبوتي".

الأهلى كاف الاتحاد الافريقي المنتخب الوطني السوبر الإفريقي

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