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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة رضا تقدم أغانى زمن الفن الجميل على ساحة الهناجر

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أحيت الفنانة أميرة رضا، الليلة الـ١٣ من برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقد شهد المخرج خالد جلال الحفل، الذى شدت فيه الفنانة أميرة رضا، بمجموعة من اشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها "شغلوني، أحبك ياني، بسبوسة، أنا و العذاب و هواك، قلب القاسى، أمتى هتعرف، تملي في قلبي، حلوة يا بلدي"، إلى جانب عدد من أغانى فيروز

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال قطاع شئون الانتاج الثقافي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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