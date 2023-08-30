لإجراء انتخابات في أوكرانيا.. سيناتور أمريكي تنتقد طلب زيلينسكي المال من الغرب

انتقدت عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، لورين بوبرت، مطالبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتخصيص أموال لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت بوبرت: "زيلينسكي اقترح إجراء انتخابات إذا دفعت أمريكا ثمنها. تأملوا هذا الاقتراح وفكروا فيه لمدة دقيقة. لن يجري انتخابات إلا إذا دفعنا ثمنها. هذا ما يحدث عندما تكون سياستك الخارجية هي إعطاء شيك مفتوح لمن يطلبه".

من جانبه، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الثلاثاء، إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في أوكرانيا في عام 2024.

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قال بودولياك: "الرئيس زيلينسكي يتحدث بحذر حول هذا الأمر، أستطيع أن أقول بشكل أكثر حدة. بالتأكيد لن تكون هناك انتخابات هذا العام".

وأشار بودولياك إلى أن حقوق الراغبين في تقديم ترشيحاتهم، الذين تم تعبئتهم سابقًا في الجيش، تتعرض أيضًا للانتهاك.

وشدد على أنه من الصعب أيضًا ضمان إقامة "فعاليات الحملة". السبب الرابع هو تكلفة إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يتشبث بالسلطة، ويرغب في إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، أنه خلال فترة الأحكام العرفية، لا يمكن القيام بذلك بموجب القانون، ولكن يمكن إجراء الانتخابات؛ إذا اعتمد البرلمان التعديلات المناسبة، وخصص الغرب الأموال لذلك.