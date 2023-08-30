بملامح فرعونية.. سوسن بدر تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام |شاهد

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت سوسن بدر بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأخضر، كما وضعت مكياجًا صاخبًا يبرز جمال ملامحها الفرعونية، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وقالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب.

وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أدوارًا لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني.

وتابعت سوسن بدر، أن أي عمل فني قبلت به لم تستسهله وقامت بمراجعته جيداً حتى تتقن الشخصية التي تكون بداخل الدور حتي يظهر للمشاهدين بالشكل الجيد الذي تريده.