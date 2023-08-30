عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح فرعونية.. سوسن بدر تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام |شاهد

سوسن بدر
سوسن بدر

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت سوسن بدر بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأخضر، كما وضعت مكياجًا صاخبًا يبرز جمال ملامحها الفرعونية، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

وقالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب.

 

وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أدوارًا لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني.

 

وتابعت سوسن بدر، أن أي عمل فني قبلت به لم تستسهله وقامت بمراجعته جيداً حتى تتقن الشخصية التي تكون بداخل الدور حتي يظهر للمشاهدين بالشكل الجيد الذي تريده.

 

اطلالات سوسن بدر الفنانة سوسن بدر تصريحات سوسن بدر مسلسلات سوسن بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

مفاجأة كبيرة في مواصفات هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra

المتحدث باسم وزارة الزراعة يكشف سر انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق |فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

دون إصابات.. روسيا تسقط مسيرة أوكرانية جديدة باتجاه موسكو

هتلر: لاعبو الزمالك تحملوا عدم صرف رواتبهم بسبب أحمد الأحمر |فيديو

خارج عن السيطرة.. اليونان تشهد أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول القرنبيط.. تعرف عليها

بتيجي في أي سن.. كيف تحمي نفسك من الزوائد اللحمية بالأنف

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من شاي السماق ؟

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ