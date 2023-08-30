صحف الإمارات اليوم|السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية.. مراسم مغلقة لوداع قائد فاجنر.. فلوريدا الأمريكية تستعد لإعصار إداليا بإجلاء الآلاف

السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية

الجيش اللبناني يمنع دخول مئات السوريين من المعابر غير الشرعية

إجلاء آلاف السكان في فلوريدا تحسباً للإعصار إداليا

اليابان تأسف لإلقاء حجر على سفارتها في الصين بسبب أزمة فوكوشيما

بعيداً عن الأضواء.. مراسم مغلقة لوداع قائد فاجنر

هجوم بمسيرات على مطار روسي وتضرّر 4 طائرات

السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

واشنطن تلجأ لمخزون «البنتاجون» لتسليح أوكرانيا

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها الهجوم الأوكراني بالمسيرات على روسيا، ودفن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين.

ومن صحيفة "البيان"، سلطت الضوء على زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مصر، حيث قالت إن القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان استهل جولة خارجية بزيارة مصر، حيث عقد مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت عدداً من الملفات على رأسها التطورات في السودان، وسبل إيجاد تسوية للأزمة التي يشهدها، بما يحفظ أمنه واستقراره، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البرهان، على أن الجيش السوداني، ملتزم بإقامة «فترة انتقالية حقيقية، تعقبها انتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يريده»، فيما أكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للسودان، مشددًا على دعم بلاده لأمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي الشأن العربي، قالت صحيفة "البيان"، إن المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الثلاثاء إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكل من: (سانت فنسنت وجزر جرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة) على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن وحدات الجيش تقوم بجهد لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.

وقال الوزير سليم، خلال لقائه وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إن «وحدات الجيش تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية».

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه أُقيمت مراسم مغلقة لوداع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، وفق ما أعلنت الخدمة الإعلامية التابعة له الثلاثاء، داعية المعزين للتوجه إلى قبره في مدينته سان بطرسبرج.

جاء ذلك بدون حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنازة، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

ومن الصحيفة ذاتها، تعرض مطار بسكوف بروسيا إلى هجوم بطائرات مسيرة ما أدى لتعرض 4 طائرات لأضرار ، وإغلاق المجال الجوي بالمنطقة المحيطة بالمطار.

وأفاد الحاكم الإقليمي ميخائيل فيديرنيكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "وزارة الدفاع صدت هجومًا بطائرات مسيّرة في مطار بسكوف"، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحريق هائل مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.

وتعرضت 4 طائرات نقل آي.إل-76 لأضرار في هجوم الطائرة المسيرة على مطار بسكوف العسكري في غرب روسيا.

ومن صحيفة "الخليج"، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، ستسحب مباشرة من مخزون «البنتاجون»، بموجب تفويض رئاسي هو الـ45 للرئيس جو بايدن، منذ أغسطس 2021.

ومن الصحيفة ذاتها، حذر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب تغير المناخ، بالتزامن مع صدور أوامر للسكان على طول الساحل الغربي لفلوريدا بإخلاء منازلهم، أمس الثلاثاء، قبل وصول الإعصار إيداليا، بعد أن أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة تشتد فوق مياه خليج المكسيك الدافئة على نحو استثنائي ومن المرجح أن تصبح «خطيرة للغاية» قبل وصولها إلى اليابسة.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن اليابان طالبت الصين، بضمان سلامة المواطنين اليابانيين على أراضيها في وقت أفادت بإلقاء حجر على سفارتها في بكين مع تصاعد التوتر، إثر البدء بتصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط الهادئ.