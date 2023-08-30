بتوجيهات محافظ البحر الأحمر.. استمرار جهود مكافحة الحشرات والأمراض في مدينة القصير

في سعي متواصل للحفاظ على سلامة سكان مدينة القصير والحد من انتشار الأمراض المتوطنة، استمرت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالمدينة اليوم في تنفيذ خطتها الاستباقية. حيث شملت الجهود جولات الرش الدورية، وفحص خزانات المياه، وسحب عينات لتحليلها في المعامل المختصة، إلى جانب حملات مكثفة لمكافحة يرقات البعوض، وزيادة الوعي في مناطق محددة من المدينة.

وفي هذا السياق، شملت المناطق التي تم التركيز عليها في هذه الجهود الحيوية: "السيدة خديجة، وعمارات توشكى، وحي الزهراء، وعمارات العوينة الجديدة"، بالإضافة إلى شوارع حيوية تشمل "كمال الدين حسين، و6 اكتوبر، وجمال عبدالناصر، وسليمان مظهر".

ويأتي هذا التوجه الحثيث في إطار توجيهات وتعليمات المسؤولين الرفيعين بالمدينة، حيث وجه السيد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتركيز على تنفيذ خطة الترصد الحشري بشكل دوري ومنتظم، وبذل كل الجهود للقضاء على البؤر الناقلة للأمراض ومكافحة الحشرات بشكل فعّال.

وعلق السيد إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع سكان المدينة، ونعمل بكل قوة على تحقيق ذلك. إن جهودنا المستمرة في مكافحة الحشرات والأمراض تعكس التزامنا الجاد بتحقيق هذا الهدف".

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة للحد من انتشار الأمراض المتوطنة وللمحافظة على صحة وسلامة سكان المدينة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود على مدار الفترة القادمة، مع التركيز على تحسين البيئة المحيطة ونشر الوعي بأهمية دور كل فرد في الحفاظ على النظافة ومنع تكاثر الحشرات.

في الختام، تأتي هذه الجهود المستمرة كجزء من الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة العامة، وتعزز من مكانة مدينة القصير كمدينة نموذجية في التصدي للتحديات الصحية والبيئية بكل حزم واحترافية.