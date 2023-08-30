دبلوماسي سابق: مصر ملتزمة بوحدة أراضي واستقلال السودان |فيديو

تحدث السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، عن دلالات زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، قائلا: "العلاقات المصرية السودانية لا تحتاج إلى تركيز حول أهميتها ولكن السودان يرحب به في مصر في أي وقت من الأوقات".



وأضاف “حجاج”، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هناك تشاورًا مستمرًا على المستوى الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، لافتا إلى أن البرهان رأى زيارة مصر في ذلك التوقيت لوضع مصر في الصورة لما يجرى في السودان وخاصة تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في منطقة دار فور وانهيار البنية الأساسية.



وأكد “حجاج” أن مصر ملتزمة بوحدة أراضي واستقلال السودان وتقدم مساعدات إنسانية لها، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع البرهان سيثبت كيف تقوم الحكومة المصرية بالاتصال بالمنظمات الدولية لحشد الجهود لإعمار السودان، موضحًا أن العمليات الإغاثية من أولويات الحكومة المصرية.