بعد رفضه مرتين|المطرب أحمد ياسر عن قبوله ببرنامج «آراب جوت تالنت»: بفضل والدتي

خصّص برنامج صباح البلد من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد» فقرة غنائية مميزة، حيث استضاف المطرب أحمد ياسر ليقدّم عددًا من الأغانيات ويروي تفاصيل تجربته ومشاركته في «آراب جوت تالنت».



وقال المطرب أحمد ياسر إنه يحب الغناء والموسيقى وبالرغم من تعرّضه للرفض في برنامج المواهب «آراب جوت تالنت» مرتين متتاليتين، إلا أنه أصرّ على الانضمام، معقبًا: “لما بيكون في دماغي بحب أحققها ووالدتي وقفت جنبي ودعمتني”.



وأضاف “ياسر”: “ الرفض كان قاسياً بس قلت لازم أتدرب وأشتغل على نفسي عشان أوصل للحاجة اللي أنا عايزها”، متابعًا: “لما قدمت تالت مرة محدش كان يعرف إني هروح غير والدتي.. وروحت وثبت نفسي واتقبلت في البرنامج”.