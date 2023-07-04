لسه بنحلم بالثانوية العامة.. داليا أيمن توجه رسالة لـ الطلاب

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن مرحلة الثانوية العامة صعبة للغاية، معقبة: "إحنا لسه بنحلم بالثانوية العامة".

وأضافت داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن نظام تصحيح الثانوية العامة يعمل بكل كفاءة، وأنه لن يكون هناك أي مشكلة.

وقالت إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يتابع كل شيء، ويقوم بـ جولات في جميع المحافظات، من أجل يشعر الجميع بـ طمأنينة.

وأضافت أن كل طالب عليه أن يفعل ما عليه، ويترك الباقي على الله، وإن شاء الله سيفرح الجميع.

