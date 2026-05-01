هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالتها الكاجوال، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لفتح صفحة جديدة في مشوارها الفني داخل مصر، بعد الإعلان رسمياً عن انتهاء الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين نقابة المهن الموسيقية، في خطوة تمهّد لعودتها إلى إحياء الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وكشف تامر عبد المنعم، مدير أعمال الفنانة في تصريحات إعلامية، أن الأزمة التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية تم حلّها بشكل نهائي، مؤكداً أن هيفاء باتت قادرة على ممارسة نشاطها الفني داخل مصر دون أي عوائق قانونية أو تنظيمية، بعد إزالة جميع العقبات التي كانت تحول دون مشاركتها في الحفلات.

وأوضح أن الفنانة بدأت بالفعل في التحضير لعودتها، حيث وقّعت على عدد من الحفلات التي من المنتظر الإعلان عنها قريباً، في إطار خطة مدروسة لإعادة حضورها تدريجياً إلى الساحة الغنائية المصرية، التي تُعد من أهم المحطات في مسيرتها.