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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر لها مواقفها التاريخية للحفاظ على وحدة واستقرار السودان

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى كشف عن أهمية الدور التاريخى الذي تلعبه الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية ، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك اتخاذ "الرهان" مصر كأول وجهة له في زيارته الأولى للخارج بعد اندلاع الأزمة في السودان الشقيق فى منتصف شهر ابريل الماضى.

وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم: إن القاهرة والخرطوم تربطهما علاقات أخوية وتاريخية ووحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل مؤكداً على أن مصر كانت ولاتزال وستظل المدافع الأول عن استقرار ووحدة السودان ومصر لها موقفها الحاسمة والواضحة من دعم الأشقاء في السودان والحفاظ على الأمن السودانى وهدفها الرئيسى عودة الاستقرار الى السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.

ووصف المهندس أمين مسعود لقاء الرئيس السيسى مع الفريق أول البرهان بالمهم مثمناً تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة وتأكيده مجدداً على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وقال المهندس أمين مسعود إن الدور المصرى الفاعل والمحورى تجاه السودان يحظى بتقدير كبير من الجانب السودانى مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك التقدير البالغ من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال اللقاء للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وشهد اللقاء بين الرئيس السيسى والفريق أول البرهان استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الأزمة السودانية السودان

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