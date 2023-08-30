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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بجامعة طنطا.. 2 سبتمبر

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن  الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة، والمعهد الفني للتمريض، للعام الجامعي 2023،2024، مشرا إلى أنه سيبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، 2 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة ف سبرباي من الساعة 8.30 صباحاً حتى 2 ظهراً.

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ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، ضرورة استلام كل طالب وطالبة، لاستمارة الكشف الطبي من مقر الكلية، قبل موعد بدء الكشف.

وأوضح أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية، مقسمة على حسب البنين والبنات؛ لإجراء الكشف الطبي، مشيرا إلى أنه على الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم؛ إحضار صورة شخصية، وبطاقة الترشيح، عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وأشار إلى أهمية توقيع الكشف الطبي على الطلاب؛ لضمان سلامتهم، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية لهم، موضحا أنه تم الاستعداد بشكل كامل لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

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استقبال الطلاب الجدد استمارة الكشف الطبي استقبال الطلاب التعليم والطلاب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين الطلاب الجدد المرشحين

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